Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kollision 36-Jähriger bei Verkehrsunfall in Dithmarschen getötet Von dpa | 08.02.2023, 16:12 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Dingen (Kreis Dithmarschen) ist ein Mann getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 72-Jähriger mit seinem Wagen am Vorabend auf der Landstraße zwischen Sankt Michaelisdonn und Eddelak zwei Männer erfasst, die mitten auf der Fahrbahn standen. Dabei erlitt ein 36-Jähriger tödliche Verletzungen, während ein 37-Jähriger schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Beide Fahrer waren laut Polizei möglicherweise aneinandergeraten, weil der eine das Auto des anderen ausgebremst haben könnte.