Mit dem traditionellen Kohlanschnitt haben am Dienstag in Eesch-Elpersbüttel im Beisein von Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) die Dithmarscher Kohltage offiziell begonnen. Noch bis zum 25. September feiert der Kreis an Elbe und Nordsee das knackige Gemüse.

Übrigens verfügt Dithmarschen mit fast 3000 Hektar über das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. Jedes Jahr wachsen hier auf bestem Marschboden mehr als 90 Millionen Kohlköpfe. Das ist mehr als ein Exemplar für jeden Einwohner Deutschlands.

Doch der Gedanke an ein deftiges Kohlgericht löste in unserer Redaktion ein geteiltes Echo aus: Die einen konnten die Kohl-Saison samt dem Teller Grünkohl kaum erwarten, die anderen rümpfen beim Anblick von Rosenkohl und Co. die Nase.

Daher möchten wir in unserer Umfrage des Tages von Ihnen wissen: Sie Sie ein Fan der vielen Kohl-Sorten aus Dithmarschen? Stimmen Sie mit ab – auch ohne Abo.

