Schleswig-Flensburg 34-Jähriger stirbt nach Stichverletzungen in Harrislee Von dpa | 18.03.2023, 10:54 Uhr

In Harrislee ist ein 34-jähriger Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung an Stichverletzungen gestorben. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger, der zwischenzeitlich festgenommen wurde, ist wieder entlassen worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann habe womöglich in Notwehr gehandelt.