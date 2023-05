Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität 33-Jähriger schießt aus Dachfenster: Keine Verletzten Von dpa | 16.05.2023, 15:02 Uhr

Die Polizei hat in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der auf der Straße und aus einem Fenster seiner Dachgeschosswohnung heraus Schüsse abgegeben haben soll. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien eine Schreckschusspistole samt dazugehöriger Munition und Betäubungsmittel sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.