Polizei 32-Jähriger nach Raub in Flensburg festgenommen Von dpa | 11.07.2022, 14:45 Uhr

Die Polizei in Flensburg hat einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der eine Seniorin ausgeraubt und eine weitere bestohlen haben soll. Beamte hätten den Mann am Samstag aufgrund der Personenbeschreibung erkannt und festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn lag wegen anderer Taten bereits ein Haftbefehl wegen einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe von zwei Jahren vor.