Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Energie 300 Euro Energiepauschale auch für Landesbeamte im Ruhestand Von dpa | 06.09.2022, 11:25 Uhr

Wie die Rentner bekommen in Schleswig-Holstein auch die Versorgungsempfänger des Landes - Beamte im Ruhestand, Witwen und Waisen - die Energiepauschale von 300 Euro. Darauf haben sich die Koalitionspartner CDU und Grüne am Montagabend verständigt, wie das Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur auf deren Anfrage am Dienstag mitteilte.