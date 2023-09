Polizei 30 Jahre alter Mann im Streit mit Messer schwer verletzt Von dpa | 04.09.2023, 16:59 Uhr Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Streit zwischen vier Männern in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein 30 Jahre alter Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.