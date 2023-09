2023 ist ein turbulentes Jahr mit lange anhaltenden Wetter-Perioden in Schleswig-Holstein. Da war zunächst der extrem trockene Frühling, gefolgt von einem kühlen Sommer mit regelmäßig starken Niederschlägen und einem fast ins Wasser gefallenen Wacken-Open-Air.

Der September bringt nun jedoch den Sommer zurück. Die Menschen im Norden von Deutschland können sich auf einen herrlich-langen Spätsommer mit Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius freuen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag sagte. In dieser Woche gebe es nicht nur einen warmen, sondern einen heißen Septemberauftakt.

Den Vorhersagen zufolge herrschen am Dienstag in Hamburg bis zu 29 Grad – an den Küstenregionen liegt die Temperatur bei 25 Grad. Am Mittwoch können sogar die 30 Grad geknackt werden.

Die Küstenregionen laden an dem Tag mit bis zu 28 Grad zum Schwimmen ein. Große Temperaturschwankungen gebe es im gesamten Norden nicht. Auch für Donnerstag und Freitag rechnen die DWD-Experten mit Temperaturen um die 29 Grad. Am Sonntag sinken die Temperaturen leicht, warm und trocken sei es für den September mit 25 Grad Celsius aber dennoch. In den nächsten zwei Wochen bleibe es bei 20 bis 25 Grad schön warm.

September: Omega-Hoch sorgt für warmes Sommerwetter in SH

Philipp Daszinnies, Meteorologe bei der Wetterwelt, bestätigte bereits in der vergangenen Woche ein „schönes Hochdruckgebiet“, das sich über den Britischen Inseln aufbaut hat und sagte: „Die gesamte Woche wird es schön“. Für Mitteleuropa bedeutet das Hoch nämlich, dass sich warme Luft vom Mittelmeer gen Norden gesellt.

Gerade in der jetzigen Jahreszeit könne sich über dem Meer aber Hochnebel bilden, daher gebe es noch keine präzisen Angaben über die Temperaturen in Schleswig-Holstein, so der Wetter-Profi. Auch der Montagmorgen (4. September) begann mit Nebel und frischen Temperaturen.

Sommerwetter im September in SH: Wie lange bleibt das Wetter so schön? Es handelt sich aktuell um eine Omega-Hochwetterlage und diese steht für stabile Wetterlagen in Mitteleuropa. Ob der „Sommer“ über die Monatsmitte durchhält, ist aber nicht unbedingt wahrscheinlich, denn es ist meteorologischer Herbstanfang und Tiefs über dem Atlantik kommen bestimmt.