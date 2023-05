Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlung Durchsuchungen im Raum Kiel: Verdacht auf Kinderpornografie Von dpa | 25.05.2023, 10:44 Uhr

Wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft knapp 30 Durchsuchungen im Großraum Kiel vorgenommen. Es seien zahlreiche Datenträger sichergestellt worden, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Kiel am Donnerstag mit. Die Durchsuchungen waren am Mittwoch vor allem in Kiel, aber auch in Neumünster sowie den Kreisen Plön, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde gelaufen. Zu Festnahmen kam es nicht.