Zahlen vom Statistikamt Nord 2,954 Millionen Einwohner – Schleswig-Holstein wächst rasant Von Henning Baethge | 19.01.2023, 12:44 Uhr

Die Einwohnerzahl in Schleswig-Holstein steigt auf einen neuen Rekordwert. Was der Grund dafür ist – und was das für die Drei-Millionen-Schwelle heißt.