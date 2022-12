Frauen in Unternehmen Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration/Symbolbildarchiv up-down up-down Unternehmen 2800 Betriebe in den ersten neun Monaten in SH gegründet Von dpa | 07.12.2022, 10:29 Uhr

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 wurden in Schleswig-Holstein knapp 2800 Betriebe gegründet. Die Zahl der Betriebsgründungen sank damit um gut neun Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Die Vorjahreszahlen seien allerdings unter anderem durch pandemiebedingte Nachholeffekte überdurchschnittlich hoch gewesen.