Neumünster 27-jähriger Polizist nach Schlag ins Gesicht dienstunfähig Von dpa | 11.06.2023, 12:25 Uhr

Ein 27-jähriger Polizist ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Einsatz in der Innenstadt von Neumünster verletzt worden und war im Anschluss an den Vorfall nicht mehr dienstfähig. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Beamte von einem alkoholisierten 23-Jährigen verletzt, als dieser Widerstand gegen die Beamteten leistete. Zuvor hatten die Polizisten den Mann aufgefordert, einen Baustellenbereich zu verlassen. Als dieser nicht gehorchte, wollten die Beamten den Mann am Arm greifen.