Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Hamburg 27-Jährigen in Shisha-Bar erschossen: Haftbefehl erlassen Von dpa | 20.12.2022, 11:29 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 27-Jährigen in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 24-Jährigen erlassen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauerten weiter an, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hamburg mit.