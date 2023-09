Krankenhäuser 25 Millionen Euro für neue Kinderklinik in Neumünster Von dpa | 01.09.2023, 15:24 Uhr Kinderklinik Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit 25 Millionen Euro unterstützen das Land Schleswig-Holstein und die Kommunen den Neubau einer Kinderklinik am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Sie tragen damit 75 Prozent der Gesamtkosten. „Das ist ein guter Tag für das Friedrich-Ebert-Krankenhaus“, sagte Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf am Freitag bei der Entgegennahme des Fördermittelbescheids.