Bundesweit wollten Menschen aus Deutschland 2022 am meisten über die Ukraine und die Fußball-Weltmeisterschaft wissen. Dass ihnen mit Google ein Tool zur Verfügung steht, das potenziell alle daran anknüpfenden Fragen beantworten kann, haben sie Larry Page und Sergey Brin zu verdanken. Die ehemaligen Studenten der Stanford University gingen als Plattform-Entwickler und Unternehmensgründer von Google in die Geschichte ein.

In Schleswig-Holstein am meisten gegoogelt: Häufigsten Suchanfragen seit 2004

Am 4. September 1998 gegründet, ist Google auch in Zeiten von ChatGPT und OpenAI eine der meistgenutzten Internet-Adressen für die schnelle Informationsbeschaffung. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, welche Themen eine große Bedeutung gehabt haben könnten.

Im Jahre 2004 zählte „Athens 2004" in Schleswig-Holstein zu den beliebtesten Google-Suchanfragen.

Besonders gefragt in Schleswig-Holstein waren 2004, dem frühestmöglichen Zeitpunkt, ab dem Google Suchanfragen für User zur Verfügung stellt, etwa „Big Brother“, Kieler Woche oder „Athens 2004“. Letzterer Suchbegriff führte sie zu Informationen zu den Olympischen Sommerspielen 2004, die damals in der griechischen Hauptstadt Athen stattgefunden hatten.

„kiel“

„wetter“

„ebay“

„facebook“

„google“

Seit Erfassung der Daten sind bis heute übrigens Facebook, Ebay oder „Wetter“ im Trend. Ebenfalls weit oben aufgeführt, das Geburtstagskind selbst: Google. Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel scheint derweil die Top-Google-Suchanfrage im Bundesland zu sein.

User aus Schleswig-Holstein wollten in den vergangen zwölf Monaten vor allem Neues über ChatGPT erfahren.

Google-Trends 2023: SH sucht nach ChatGPT und Sport

Erfahrungsgemäß suchen User aus Schleswig-Holstein häufig nach Google-Einträgen über das aktuelle Wetter, Schulferien oder die Kieler Woche. In den vergangen Wochen und Monaten fällt darüber hinaus ein verstärktes Interesse an Sportereignissen auf. Beliebt im Norden sind nicht zuletzt Infos über die vergangene Handball-WM in Schweden und die Frauen-Fußballweltmeisterschaft.

„chat gpt“

„handball wm“

„kieler woche 2023“

„fußball wm“

Die weitaus meisten Google-Ergebnisse stehen in Schleswig-Holstein allerdings in Zusammenhang mit ChatGPT. Dem Wandel durch Bots und künstlicher Intelligenz zum Trotz: Auch in den nächsten Jahren wird Google vermutlich wohl noch viele Fragen beantworten können.