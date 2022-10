Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Neumünster 25-Jähriger bei Unfall mit Lkw gestorben Von dpa | 06.10.2022, 06:14 Uhr

Bei einem Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 205 in Neumünster ist ein 25-jährige Autofahrer gestorben. Der 25-Jährige wollte am Mittwochnachmittag ein Auto in einer Kurve überholen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lkw-Fahrer sowie ein 26-jähriger Beifahrer des Opfers wurden leicht verletzt. Der Autofahrer starb noch vor Ort.