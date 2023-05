Wahlen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wahlen 2,4 Millionen Menschen zur Kommunalwahl am 14. Mai aufgerufen Von dpa | 04.05.2023, 10:46 Uhr

Zur Kommunalwahl am 14. Mai sind in Schleswig-Holstein rund 2,4 Millionen Menschen aufgerufen. „Damit bleibt die Zahl der Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein stabil“, sagte der Leiter der Kommunalabteilung im Innenministerium, Tilo von Riegen, am Donnerstag in Kiel. Es gebe bereits eine rege Beteiligung an der Briefwahl.