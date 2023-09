Dithmarschen 24-Jährige verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss Von dpa | 22.09.2023, 09:03 Uhr | Update vor 14 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag ist eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Dithmarschen leicht verletzt worden. Die junge Frau war auf der Meldorfer Straße in Richtung Helse unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz vor einer Kreuzung überfuhr sie eine Verkehrsinsel. Anschließend kollidierte der Wagen der 24-Jährigen mit einem Zaun und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.