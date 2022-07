ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Kreis Segeberg 22-Jähriger steht nach tödlichem Unfall vor Gericht Von dpa | 28.07.2022, 11:24 Uhr

Wegen eines tödlichen Unfalls muss sich ein 22 Jahre alter Mann seit Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht in Bad Segeberg verantworten. Angeklagt ist er unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Ein 16 Jahre altes Mädchen war bei dem Unfall im Oktober 2020 ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, mit einem Auto auf einer Bundesstraße zwischen Leezen und Bad Segeberg betrunken mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn geraten und dann mit zwei Bäumen kollidiert zu sein. Dabei sei der Wagen in die Luft geschleudert worden und mit dem Heck voran in die Seitenfenster eines entgegenkommenden Linienbusses gekracht.