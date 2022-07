ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Verfolgungsfahrt 22-Jähriger ohne Führerschein festgenommen Von dpa | 28.07.2022, 14:13 Uhr

Mit hoher Geschwindigkeit hat ein 22 Jahre alter Mann aus Hamburg versucht, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Die Flucht über die Autobahnen 1 und 20 endete schließlich an einer Tankstelle in Lübeck. Dort seien der 22-Jährige und seine 23 Jahre alter Beifahrerin trotz erheblichen Widerstands vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.