Kriminalität 22-Jähriger kommt nach Tötung in Kiel vor Haftrichter Von dpa | 28.06.2023, 12:50 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod einer 44-Jährigen laufen die Ermittlungen der Kieler Polizei auf Hochtouren. Der mutmaßliche Täter sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 22 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich am Dienstag nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und ließ sich wenig später widerstandslos in einem Einfamilienhaus festnehmen. Er gab an, eine Angehörige zuvor getötet zu haben.