Pinneberg 21 Jahre alter Tatverdächtiger nach Gewalttat in Haft Von dpa | 20.07.2022, 16:00 Uhr

Nach einer Gewalttat am Pinneberger Bahnhof ermittelt die Mordkommission gegen einen 21-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg. Der Tatverdächtige wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte. Weitere Angaben wollte die Polizei aufgrund des laufenden Verfahrens und noch andauernder Ermittlungen nicht machen.