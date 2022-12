Von der Akzeptanz her hat sich in diesem Jahr für die Windenergie in Schleswig-Holstein einiges nach vorne gedreht. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Jahresrückblick 2022 Das verändert die Zeitenwende für die Energiewende in SH Von Frank Jung | 28.12.2022, 10:28 Uhr

Auf brutale Weise hat der Ukraine-Krieg die Abhängigkeit von fossiler Energie aus Russland offengelegt. Die will nun keiner mehr. So wurde 2022 zum Jahr des finalen Durchbruchs der Energiewende in einer breiten Öffentlichkeit. Wie sie das erleben und welche Hindernisse es dennoch gibt, erzählen drei Praktiker aus der Erneuerbare-Energien-Branche in Schleswig-Holstein.