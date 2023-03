Arzt Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Rendsburg-Eckernförde 2000 Menschen demonstrieren für Erhalt der Klinik Von dpa | 05.03.2023, 16:43 Uhr

Rund 2000 Menschen haben am Sonntag in Eckernförde für den Erhalt einer stationären Grund- und Regelversorgung an der dortigen Imland-Klinik demonstriert. Sie haben sich zu einer Menschenkette zusammengeschlossen, wie die Polizei nach Ende der Aktion mitteilte. Zu Störungen sei es nicht gekommen. Auch die Verkehrsbeeinträchtigungen blieben demnach gering.