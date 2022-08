ARCHIV - Der Schauspieler Sascha Hödl (l) als Winnetou kämpft. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Karl-May-Spielen 200 000. Besucher kommt aus Rheinland-Pfalz Von dpa | 05.08.2022, 12:28 Uhr

Eine Urlauberin aus Rheinland-Pfalz ist am Donnerstagabend als 200 000. Besucherin der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg begrüßt worden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Frau aus Hatzenbühl hatte gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem elfjährigen Sohn die 39. Vorstellung des Stückes „Der Ölprinz“ besucht.