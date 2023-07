Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz 19-Jähriger auf Spritztour mit geklautem Linienbus Von dpa | 17.07.2023, 12:19 Uhr

Ein 19-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag nach einer Spritztour mit einem geklauten Linienbus von der Polizei festgenommen worden. Laut Polizeiinformationen von Montag meldeten zuvor Zeugen einen Linienbus, der auf der Bundesstraße 208 zwischen Berkenthin und Ratzeburg Schlangenlinien fuhr. Die Beamten konnten den Bus später an einer Bushaltestelle kontrollieren und stellten fest, dass der 19-Jährige am Steuer ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.