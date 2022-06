ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Schleswig-Flensburg 18-Jähriger im Badesee tot geborgen Von dpa | 27.06.2022, 05:46 Uhr

In einem Badesee im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein junger Mann tot aufgefunden worden. Der 18-Jährige sei am Sonntagnachmittag als vermisst gemeldet worden, nachdem er im See untergegangen sei, teilte die Feuerwehr mit. Nach einigen Stunden der Suche sei dann am Abend die Leiche des Mannes gefunden und geborgen worden. Zu weiteren Details konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.