Landgericht Lübeck Foto: Rainer Jensen/dpa up-down up-down Landgericht Lübeck 18-Jähriger soll Großvater getötet haben: Prozessfortsetzung Von dpa | 22.09.2022, 03:04 Uhr

In Lübeck wird am Donnerstag der Prozess gegen einen 18 Jahre alten Mann fortgesetzt, der im März dieses Jahres in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg seinen Großvater getötet haben soll. Im Streit soll der betrunkene junge Mann mit einem Küchenmesser auf den 70-Jährigen eingestochen haben. Ein Atemalkoholtest hatte damals bei dem Angeklagten einen Wert von 2,2 Promille ergeben.