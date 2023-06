Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostholstein 18-Jähriger beim Baden in Timmendorfer Strand ertrunken Von dpa | 13.06.2023, 11:23 Uhr

Im Ostseebad Timmendorfer Strand hat es erneut einen Badeunfall gegeben. Ein 18 Jahre alter Mann aus Ratekau im Kreis Ostholstein sei beim Schwimmen vor dem Strandabschnitt 25 unter Wasser geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er sei zunächst lebend aus der Ostsee geborgen und reanimiert worden, jedoch einige Stunden später in einem Krankenhaus gestorben. Ein weiterer Badegast konnte nach Angaben des Polizeisprechers lebend aus der Ostsee gerettet werden. Beide Männer hätten offenbar die Strömung an der Stelle unterschätzt.