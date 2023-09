Landesregierung 175 Millionen Euro mehr für sozialen Wohnungsbau geplant Von dpa | 13.09.2023, 12:11 Uhr | Update vor 54 Min. Sozialer Wohnungsbau Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down

Die Landesregierung will 175 Millionen Euro zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein bereitstellen. „Grundvoraussetzung für einen finanziell derart weitreichenden Schritt ist natürlich die Zustimmung des Landtags zum Nachtragshaushalt, in den die Änderungen einfließen werden“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch in Kiel. Die in diesem Jahr ursprünglich vorgesehenen Mittel seien bereits erschöpft.