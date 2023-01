Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität 17-jähriges Mädchen mit Drogen und Schreckschusspistole Von dpa | 13.01.2023, 15:11 Uhr

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die Polizei bei zwei Jugendlichen Drogen, etwa 3000 Euro Bargeld und eine Schreckschusspistole gefunden. Am Donnerstagabend bemerkte eine Streife Marihuanageruch bei einer Gruppe aus drei Personen und kontrollierte sie daraufhin, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Bei einer 17-Jährigen fanden die Beamten unter anderem ein Röhrchen Kokain, Bargeld und eine Schreckschusspistole mit 15 Schuss. Eine 15-Jährige hatte eine kleine Menge Marihuana dabei. Bei einer Durchsuchung des Zimmers der 17-Jährigen wurden Kokain, Marihuana und Verpackungsmaterial gefunden. Gegen die Mädchen wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.