Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel 16-Jähriger nach Brandstiftungen in Untersuchungshaft Von dpa | 01.06.2023, 13:03 Uhr

Ein 16 Jahre alter Junge ist wegen des Verdachts mehrerer Brandstiftungen in Untersuchungshaft gekommen. Eine Richterin des Amtsgerichts Kiel verkündete dem jungen Verdächtigen am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.