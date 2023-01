Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Auseinandersetzung 16-Jährige verletzt Mann an Kieler Bushaltestelle mit Messer Von dpa | 05.01.2023, 14:06 Uhr

Eine 16-Jährige soll einen Mann an einem Kieler Busbahnhof mit einem Messer leicht im Gesicht verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein Streit des 41-Jährigen mit seiner Freundin vorausgegangen. Die 16-Jährige und ihr Bekannter griffen in den Streit am Mittwochnachmittag ein. Beim Schlichtungsversuch soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung beider Männer gekommen sein, in deren Verlauf die 16-Jährige zum Messer griff.