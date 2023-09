14-Punkte-Plan für neue Wohnungen Deswegen sind Reaktion aus SH zum Wohnungsbaugipfel in Berlin verhalten Von Carlo Jolly | 25.09.2023, 18:02 Uhr Beim Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt waren am Montagvormittag zentrale Punkte zum Bau vereinbart worden. Die Reaktionen sind verhalten. Foto: Michael Staudt up-down up-down

In Berlin fand heute der Wohnungsgipfel im Kanzleramt statt. Die Reaktionen in Schleswig-Holstein sind eher verhalten. Was die Hauseigentümer jetzt erwarten.