Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vermisstenmeldung 13-Jähriger aus Oberhavel in Schleswig-Hostein aufgegriffen Von dpa | 19.07.2023, 08:44 Uhr

Der 13-Jährige, der am Sonntag mit dem Auto seines Großvaters aus Glienicke auf Tour gegangen ist, wurde bei Oldenburg in Schleswig-Holstein aufgegriffen. Er sei mit einer weiteren Person unterwegs gewesen, die auch vermisst gemeldet gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei in Potsdam am Mittwochmorgen. „Sie hat sich an ihre Mutter gewandt, und die Mutter hat dann die Kollegen der Polizei informiert.“ Die Polizisten hätten beide auf einem Campingplatz im Kreis Plön aufgreifen können, so der Sprecher. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.