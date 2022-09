Prozess gegen frühere Sekretärin im KZ Stutthof Foto: Marcus Brandt/dpa-POOL/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess 13. Anhörung von Historiker in Prozess gegen KZ-Sekretärin Von dpa | 13.09.2022, 03:06 Uhr

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe erneut den historischen Sachverständigen anhören. Der KZ-Experte Stefan Hördler soll am Dienstag (11.00 Uhr) zum 13. Mal seit Prozessbeginn als Zeuge auftreten und sein Gutachten zu dem Lager bei Danzig vortragen. In seinem Vortrag wird es nach Angaben des Gerichts um Verbrechen, Tötungen und Massenmord gehen. Außerdem werde sich Hördler zu Versetzungen von Beschäftigten im KZ-System äußern, hieß es.