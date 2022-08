Auch vor mehr als 100 Jahren hatten Urlauber schon Spaß an Schleswig-Holsteins Küsten: Postkarte aus Büsum von 1900 FOTO: Landesbibliothek up-down up-down Sommerferien an Nord- und Ostsee anno dazumal 12 historische Postkarten: So sah Urlaub in Schleswig-Holstein früher aus Von Frank Jung | 23.08.2022, 15:20 Uhr

Welche Motive Urlauber in SH heute mit Grüßen aus den Ferien verschicken, kann jeder an den Kartenständern in den Tourismusorten sehen. Aber wie sahen die Bilderbotschaften der Gäste an der Küste eigentlich früher aus? Eine Bestof-Auswahl mit zwölf sommerlichen Postkarten aus der historischen Sammlung der Landesbibliothek in Kiel zeigt es.