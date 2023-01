Mehr Gemeinsamkeit entwickeln und sich untereinander helfen: Dazu soll der Dorfkümmerer beitragen. Foto: dpa up-down up-down Debatte im Landtag 2023 100 „Kümmerer“ für SH? SPD fordert Unterstützung für Senioren und Einsame Von Lisa Bohlander | 27.01.2023, 16:48 Uhr

Mancher erinnert sich noch an die Gemeindeschwester: Nach ihrem Vorbild sollen sich „Vor-Ort-für-Dich-Kräfte“ um Ältere und Einsame in Schleswig-Holstein kümmern. Was die CDU daran zweifeln lässt.