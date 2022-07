ARCHIV - Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Kiel 10 Kilo Amphetamin vom Zoll beschlagnahmt Von dpa | 22.07.2022, 09:49 Uhr

Bei einer Routine-Kontrolle haben Zoll und Polizei in einem Auto mit schwedischem Kennzeichen 10 Kilogramm flüssiges Amphetamin entdeckt. Nach Angaben des Zolls fuhr das Auto am Sonntag auf der Autobahn 1 in Richtung Fehmarn, als es gestoppt und auf dem Rastplatz Damlos (Ostholstein) kontrolliert wurde. Der 49-jährige Fahrer habe die Frage, ob er verbotene Waren mit sich führe, verneint. Bei einer anschließenden Durchsuchung hätten Einsatzkräfte im Fußraum der Rücksitze zwei volle Fünf-Liter-Kanister gefunden, bei denen der Fahrer behauptet habe, dass es sich dabei um Motoröl für seinen SUV handele.