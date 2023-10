Sturmflut und Hochwasser in SH Das sagen Polizei und Feuerwehr: So war die Sturm-Nacht in Schleswig-Holstein Von Tilman Wrede | 20.10.2023, 08:10 Uhr Sturmflut und Hochwasser in SH: Der Pegelstand des Wassers hat schon früh die Vorhersagen des Bundesamtes in Flensburg übertroffen. Foto: shz.de up-down up-down

Seit Donnerstag nimmt die Sturmflut an Fahrt auf in Schleswig-Holstein. In Flensburg, Eckernförde, Lübeck, Schleswig und Kiel hat das Hochwasser bereits einen Pegel 1,30 Meter. So war die Nacht für die Leitstelle Nord in SH.