Kramp-Karrenbauer Rückzug : Rücktritt der CDU-Chefin: Dies sind die Reaktionen aus dem Norden

Mich erinnert die Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer an den Rücktritt von @AndreaNahlesSPD oder die Schmähkritik gegen @EskenSaskia. Frauen in politischen Spitzenpositionen werden mit besonderer Gnadenlosigkeit behandelt. Wir brauchen einen Wandel in dieser Kultur!