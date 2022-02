Raubtiere in der Nordsee : Richtig viele Kegelrobben

Sie sind die größten Raubtiere Deutschlands. Das klingt furchteinflößend.

Doch die meisten Menschen finden Kegelrobben einfach nur niedlich. Das liegt wohl an ihren Knopfaugen und den eher plumpen Bewegungen an Land. Im Wasser allerdings sind die Tiere spitze. Blitzschnell jagen sie nach Fischen und können bis zu 20 Minuten lang tauchen. Sehen kann man Kegelrobben bei uns zum Beispiel in den Bundesländern Niedersachsen und ...

