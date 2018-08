Vorfall in Oberfranken : Python mit Axt geköpft – Kinder finden Kadaver

Ein Mann aus Bayern wird verdächtigt einer mehrere Meter langen Python-Schlange den Kopf abgeschlagen zu haben.

von dpa

22. August 2018, 13:17 Uhr

Ahorn | Mit einer Axt soll ein Mann aus Bayern einen mehr als vier Meter langen Python geköpft haben. Zeugenaussagen und eine gefundene Spaltaxt haben die Polizei nun auf die Spur des Tatverdächtigen aus dem oberfränkischen Ahorn gebracht, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Die Ermittler werfen dem Mann mehrere Straftaten vor, unter anderem einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das Motiv der Tat war zunächst unklar.

Spaziergänger hatten am Dienstag auf einer Wiese einen abgetrennten Schlangenkopf und die Axt gefunden. Tierärzte sollten untersuchen, ob der Kopf zu dem getöteten Python gehört. Kinder hatten das enthauptete Reptil am Freitag beim Spielen am Ortsrand gefunden.