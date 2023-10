In einer Sonderfolge des Podcasts „Lanz & Precht“ hat sich der Philosoph Richard David Precht für seine Aussage zu orthodoxen Juden entschuldigt. Vergangene Woche hatte der 58-Jährige in dem Format behauptet, dass es den Glaubensanhängern verboten sei zu arbeiten – „außer ein paar Dingen wie Diamantenhandel und Finanzgeschäfte“.

Richard David Precht: Entschuldige mich ganz und gar

Daraufhin hatte Precht viel Kritik einstecken müssen. Dem Philosophen wurde unter anderem vorgeworfen, alte, antisemitische Narrative zu bedienen. Sogar die israelische Botschaft hatte sich dazu veranlasst gefühlt, auf die Precht-Aussage zu reagieren. „Schuster, bleib bei deinen Leisten: Lieber Richard David Precht, wenn man keine Ahnung vom Judentum hat, sollte man besser nichts darüber sagen, als uralte antisemitische Verschwörungstheorien aufzuwärmen“, schrieb sie auf X.

Jetzt entschuldigte sich Precht für seine Worte. „All die Menschen, deren religiöse Gefühle ich damit verletzt habe, oder die sich verzerrt dargestellt gesehen haben oder die das an antisemitische Klischees erinnert hat, bei denen entschuldige ich mich ganz und gar“, so der Philosoph in der Sonderfolge von „Lanz & Precht“, die am Mittwoch erschien. Antisemitismus sei ihm so fern, „wie kaum irgendetwas anderes“.

Markus Lanz von Reaktionen „überrascht“

Precht fuhr fort, dass ihm bewusst sei, dass Juden im Mittelalter gesellschaftlich ausgeschlossen und aus Handwerksberufen herausgedrängt oder dafür erst gar nicht zugelassen wurden. Daher seien sie auf andere Tätigkeiten – beispielsweise Finanzgeschäfte – ausgewichen.

Auch Prechts Podcast-Partner Markus Lanz meldete sich in der Sonderfolge zu Wort. Einige Sätze aus der vorherigen Folge seien „mindestens missverständlich“ gewesen. Gleichzeitig sei er über die „Heftigkeit dieser Anwürfe“ überrascht gewesen. Besonders die Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihn und Precht hätten ihn getroffen.

Allerdings räumte der ZDF-Moderator auch ein, dass es in „Zeiten wie diesen“ keine Zweideutigkeiten geben könne. Precht habe keine bösen Hintergedanken gehabt, er verstehe aber, dass die Aussage nah dran an Feldern gewesen sei, die „in diesem Zusammenhang nichts zu suchen haben“.