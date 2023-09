Die Staatsanwaltschaft in Litauen hat im Zusammenhang mit einem Rammstein-Konzert in Vilnius Untersuchungen wegen des Verdachts auf Verleumdung eingeleitet. Die Vorermittlungen richteten sich bislang aber gegen keine konkrete Person, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Auch sei bislang niemand weder angeklagt noch beschuldigt worden.

Eingeleitet worden sei die Untersuchung im Juli nach dem Erhalt einer Erklärung vom Anwalt des Frontmanns der deutschen Musikband. Weitere Informationen könnten mit Rücksicht auf die Vorermittlung nicht mitgeteilt werden, sagte eine Behördensprecherin.

Vorwürfe gegen Rammstein nach Konzert in Vilnius

Rammstein hatte am 22. Mai in Vilnius das erste Konzert seiner bis Anfang August gelaufenen Europa-Tournee gegeben. In den sozialen Netzwerken erhob eine Frau aus Nordirland anschließend Vorwürfe, im Umfeld des Konzerts womöglich betäubt und verletzt worden zu sein.

Nach Auswertung der erhaltenen Informationen zur Klärung der Umstände des Vorfalls entschieden die litauischen Behörden, keine Ermittlungen gegen die Band oder andere Personen aufzunehmen.

Beschuldigungen gegen Till Lindemann

Nach den Vorwürfen tauchten weitere Beschuldigungen auch gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann auf, manche anonym in Zeitungsberichten. Darin schilderten Frauen Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten.

Angebliche Begehung von Sexualstraftaten

Lindemann hatte Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte nach den Berichten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten gegen den Rammstein-Frontmann eingeleitet – dieses wurde Ende August eingestellt. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann „sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen“ habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Anwaltskanzlei von Lindemann betonte, die schnelle Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Berlin belege, „dass es keine hinreichenden Beweise bzw. Indizien für die angebliche Begehung von Sexualstraftaten durch unseren Mandanten gibt“.