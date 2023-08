Prinz Marcus von Anhalt wird immer wieder für fragwürdige Aktionen öffentlich kritisiert. Jetzt sind Videos aufgetaucht, die nicht nur Tierschützer erzürnen. In dem Video, das der 56-Jährige selbst bei Instagram gepostet hat, ist zu sehen, wie er aus nächster Nähe eine Landschildkröte mit einem Fußball abschießt. Zu Beginn des Clips sagt von Anhalt: „Mein neues Spiel trägt den Namen ‚Triff die Schildkröte‘.“

Kurz nach der Veröffentlichung war die Aufregung im Netz groß. Hundetrainer und Moderator Martin Rütter postete das Video auf Instagram und schrieb dazu „Nen Prinzentitel kaufen, das ist scheinbar einfach. Empathie, Verstand, Respekt... all das ist scheinbar nicht kaufbar, sondern hat wohl mit Erziehung und Charakter zu tun.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Tierschützer prüfen Strafanzeige gegen Prinz Marcus

Als Konsequenz prüft die Tierrechtsorganisation Peta derzeit eine mögliche Strafanzeige gegen von Anhalt. Das Problem: Der 56-Jährige lebt nicht in Deutschland, sondern in Dubai. Ob von Anhalts Verhalten dort strafrechtlich relevant ist, wird sich zeigen.

Seit einigen Tagen kursiert zudem ein weiterer Clip im Internet, in dem Prinz Marcus einen seiner drei offenbar verängstigten Hunde als Dreckssau beschimpft. Einen zweiten schmeißt er unsanft zur Seite.

„Niemand ist unantastbar“, warnt Meeresbiologe und Tierfotograf Robert Marc Lehmann bei Instagram. Rütter machte dem Adoptivprinzen daraufhin das Angebot: „Ich biete dir an, für alle Tiere, die bei dir leben, direkt und zeitnah ein neues, gutes Zuhause finden. Du könntest wirklich echte Größe zeigen, indem du dir und den Tieren helfen lässt.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Prinz Marcus und sein fragwürdiger Umgang mit Tieren

Der Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt ist in der Vergangenheit schon mehrfach für äußerst rücksichtsloses Verhalten gegenüber Tieren kritisiert worden. Die Liste ist lang: Zu Halloween 2022 ließ er Pferde auftreten, die durch Lichteffekte, laute Musik und Pyrotechnik enormem Stress ausgesetzt wurden und immer wieder in Panik gerieten. Die Tiere wurden immer wieder mit Tritten in den Bauch angetrieben.

2020 schenkte er seiner 13-jährigen Tochter ein zwei Monate altes Affenbaby, obwohl diese mindestens für ein Jahr bei ihrer Mutter bleiben müssen. Besonders perfide: Als er feststellte, dass es sich bei dem Affen nicht um einen Kapuzineraffen, sondern um einen Pavian handelte, tauschte er das Jungtier wieder um.

Außerdem unterhält von Anhalt einen Privatzoo, in dem er laut Peta Löwen, Tiger und Papageien unter mangelhaften Bedingungen hält. 2020 sagte von Anhalt der „Bild“: „Wir gehen nicht in den Zoo, der Zoo kommt zu uns.“