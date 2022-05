ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Extremismus Polizei zu Böhmermann-Recherche: Korrekt gehandelt Von dpa | 30.05.2022, 13:31 Uhr | Update am 30.05.2022

Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Experiment des TV-Satirikers Jan Böhmermann zum Umgang der Polizei mit Anzeigen von Hassbotschaften im Netz hat das Polizeipräsidium Neubrandenburg Vorwürfe zurückgewiesen. Der Vorgang sei im Sommer 2021 im Polizeirevier Friedland korrekt aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auch das Innenministerium in Schwerin stellte sich hinter die Polizei. „Nach unserer Kenntnis haben die Polizeibeamten in Friedland und Neubrandenburg korrekt gehandelt“, teilte eine Ministeriumssprecherin mit.