Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach muss bei „Markus Lanz“ schwere Kritik einstecken. Foto: ZDF up-down up-down Harte Vorwürfe bei Markus Lanz Lauterbach macht Zugeständnisse: Manche Corona-Regeln waren „Schwachsinn“ Von Patrick Kern | 10.02.2023, 08:57 Uhr

Am Donnerstagabend hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ Fehler in seiner Corona-Politik eingeräumt. Zugleich musste er sich dem Vorwurf stellen, Mitschuld an der „Querdenkerei“ zu tragen.