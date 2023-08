Die Datingshow „Princess Charming“ geht am 1. September in die dritte Runde. Die lesbische Kuppelsendung funktioniert im Prinzip genauso wie der „Bachelor“ oder die „Bachelorette“: Kandidaten treffen auf einen Single, der sich am Ende der Staffel für seinen Favoriten entscheidet und mit etwas Glück die große Liebe findet.

Wer in diesem Jahr als Princess nach der Liebe suchen darf, gab der Sender jetzt bekannt: die 23-jährige Madleen Matthias. Ursprünglich kommt die junge Frau aus Bremen, lebt und studiert allerdings seit einigen Jahren in den Niederlanden. „Ich liebe Abenteuer und finde alles, was die ‚Norm‘ ist, eher langweilig“, sagt sie gegenüber RTL im Vorfeld der Sendung.

Das ist der neuen Princess besonders wichtig

Dem Sender verrät die 23-Jährige auch, was ihr beim Dating besonders wichtig ist: „Ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann.“ Ein absolutes No-Go sei es dagegen, wenn ihr Gegenüber den Eindruck vermittele, nicht richtig zuzuhören. Ihr Coming-out beschreibt Matthias als Prozess.

„Erst als ich 2020 für das Studium in die Niederlande gezogen bin und somit aus meiner extrem heteronormativen Bubble, in der ich aufgewachsen bin, herausgekommen bin, habe ich den Raum gehabt, meine Sexualität richtig zu entdecken.“ Madleen Matthias Neue Princess Charming

Nicht alle Menschen in ihrem Umfeld hätten sie unterstützt, weshalb es eine Weile dauerte, bis sie sich als lesbisch outete. Aber bei einem Spaziergang mit einer Freundin habe sie es zum ersten Mal ausgesprochen. „In dem Moment ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen und ich habe auf offener Straße angefangen zu weinen. Da wusste ich einfach, dass es richtig so ist“, sagt Matthias.

Zwei Neuerungen in Staffel drei

Gedreht wurde die Sendung auf der thailändischen Insel Koh Samui. Für frischen Wind sorgt RTL mit zwei Neuerungen. Matthias wird die Kandidatinnen bereits am Flughafen der Insel kennenlernen – getarnt als Mitglied des Produktionsteams. Außerdem stoßen im Verlauf der Sendung drei Nachrückerinnen zu der Gruppe dazu. Darunter soll eine ehemalige „Bachelor“-Kandidatin sein, die sich mittlerweile als Pansexuelle geoutet hat und eine Teilnehmerin der ersten Staffel „Princess Charming“. Die Liste der Kandidatinnen gibt der Sender am 21. August bekannt.