Prinz Harry (38) ist am Samstag zu einem Empfang im Düsseldorfer Rathaus eingetroffen. Er wurde von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begrüßt. Mehr als 100 wartende Fans, die auf Selfies und Autogramme gehofft hatten, wurden enttäuscht: Sofort nach der Begrüßung ging es ab ins Rathaus. Dort sollten sich Harry und Pistorius ins Goldene Buch eintragen.

Prinz Harry bei Invictus Games und im ZDF-Sportstudio

Am Samstagabend will Harry in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf die von ihm gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten eröffnen. Eine kleine Gruppe von Demonstranten protestierte während des Eintreffens von Harry vor dem Rathaus gegen die Veranstaltung, da sie einer „Normalisierung von Krieg“ Vorschub leiste.

Weiterlesen: Darum geht es in Prinz Harrys Doku „Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar“

Weil das Sportfestival auch im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF Thema sein wird, wird Harry zur dort zu Gast sein. Die Sendung beginnt um 23 Uhr und wird von Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss moderiert.

Werbung für die „Invictus Games“ in Düsseldorf. Foto: imago images/Michael Gstettenbauer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neben Prinz Harry hat sich auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt. Darüber hinaus werden mehrere Teilnehmer der Sportveranstaltung dabei sein.

Die „Invictus Games“ finden in diesem Jahr vom 9. bis 16. September erstmals in Deutschland statt. Austragungsort wird Düsseldorf sein, erwartet werden 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen.

Harry war am Freitag auf dem Düsseldorfer Flughafen gelandet. Seine Frau Meghan (42) will im Laufe der nächsten Woche nachkommen. Vergangenes Jahr verlebte er nach eigenen Worten einige „unvergessliche Momente“ in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Im Nachhinein dürfte ihm der Besuch vor allem deshalb in Erinnerung geblieben sein, weil weniger als 48 Stunden später seine „Granny“ Elizabeth II. starb.

Prinz Harry gründete die „Invictus Games“ im Jahr 2014. Nach den ersten Invictus Games in London folgten 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney und 2022 Den Haag.